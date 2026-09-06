Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan içeriden bizim kardeşliğimizi de birliğimizi de bozamayacaklar. Türkmen, Çerkes, Boşnak, Alevi, Sünni biz hepimiz bu asil Türk milletinin bir mensubuyuz. Hangi etnik kökene mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımız devletin önünde eşittir' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli'de katıldığı temasların ardından parti il binasında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının ilk gündem maddesi olan terörle mücadele konusunda birlik ve beraberlik mesajı veren Destici, 'Kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan içeriden bizim kardeşliğimizi de birliğimizi de bozamayacaklar. Türkmen, Çerkes, Boşnak, Alevi, Sünni biz hepimiz bu asil Türk milletinin bir mensubuyuz. Hangi etnik kökene mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımız devletin önünde eşittir. Hiçbirisinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Çizgimiz, sınırımız nedir? Terör ve şiddettir. Teröre ve şiddete bulaşmadan, eline silah almadan yada terör örgütünü yada teröristleri arkasına almadan herkes fikrini serbestçe ifade edebilir. Taleplerini dile getirebilir. Terör ve teröristle ya da terör eliyle bunu yapmaya kalkarsa devlet orada buna dur der. Maalesef bizim ülkemiz 40 yıldan fazla bir süre terör örgütüyle mücadele etmiştir. Binlerce askerimiz polisimiz şehit olmuştur. Öğretmenlerimiz, imamlarımız katledilmiştir. Kundaktaki çocuklar katledilmiştir. Kadınlar erkekler katledilmiştir. Kendilerine tabi olmayan, terör örgütünü benimsemeyen katledilmiştir. Bunun için hiç kimse onları Kürtlerin temsilcisiymiş gibi göstermesin. Bu en büyük hatalardan birisi olur. Kürtlerin de temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin de bayrağı rengini şehitlerin kanından alın ay yıldızlı al bayraktır. Kürtlerin de marşı bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşı'dır. Bunu herkes bilecek. Şimdi devletimiz yine bir adım attı, Terörsüz Türkiye diye. Biz başından itibaren ne dedik, Büyük Birlik Partisi olarak terör ve terörist ile müzakere olmayacağını, mücadele edilerek bu işin bitirileceğini söyledik. Nitekim kahraman ordumuz mücadele ile bitirmiştir. Yine ne dedik, devletimize güveniyoruz ama biz hainlere, terör örgütüne, onun ele başlarına ve onun uzantısı olan siyası parti DEM'e güvenmiyoruz dedik. Bunların niyetleri hayır değil dedik. Nitekim bugün görüyoruz. Bir taraftan silah bırakacağız diyorlar, bir taraftan PKK pes edecek deniyor. Diğer taraftan PKK sloganları atılıyor. 40-50 bin kişinin gittiği maçta 1 tane Türk bayrağı yok. İstiklal Marşı okunmuyor. Yıllar önce terör ile mücadele kapsamında tesirsiz hale getirilmiş teröristler için sözde şehit anma merasimleri düzenliyorlar. Bu alçaklık, bu hainliktir. Bu milleti birbirine düşürme provakasyonudur' dedi.

Asgari Hane Geçim Rakamı Tespit Komisyonu kurulması gerektiğini belirten Destici, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulacak ve gerekli gelir girmeyen hanelere destek verilecek. Çünkü her emeklinin, her asgari ücretlinin durumu bir değil. Kocaeli bir işçi kenti, aynı zamanda bir emekli kenti. Diyelim Kocaeli'de asgari hane geçim rakamını 50 bin lira belirledik. Asgari ücretli 28 bin lira alıyor, başka geliri yok ve evi kira. İşte 50 bin lira ile 28 bin lira arasındaki 22 bin lirayı devlet o aileye verecek. Ama tam bizim anlattığımız gibi değil. Yani derde derman olmaz, sadece pansuman olur. Yarayı pansuman yapmış olur. Çözüm bizim dediğimizdir. Bu hedeflerde bile vatandaşımızın mevcut şartlarda, özellikle tek maaşla emeklilerin, asgari ücretlilerin, küçük esnafımızın ve çiftçimizin hayatını idame ettirmesi gerçekten çok güç' diye konuştu.

Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcısı Recep Tufan, İl Başkanı Metehan Küpçü, il yönetimi, ilçe başkanları, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Teşkilatlardan Sorumlu Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Naim Yolcu katıldı.