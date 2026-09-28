Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşüyle ilgili yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada Peker'in Türkiye'ye dönmesine yönelik bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Peker için daha önce kullandığı "Ülküdaşımızdır" sözünü hatırlatarak, "Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Peker'in Türkiye'ye dönüşü yeniden gündemde

Özdemir'in açıklamasında herhangi bir dönüş tarihi veya resmi takvim paylaşılmadı. Ancak "yakında" ifadesinin kullanılması, Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Peker, 2019 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. 2021 yılında hakkında "organize suç örgütü" soruşturması başlatıldı. Aynı dönemde yayımladığı video ve sosyal medya paylaşımları Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Bahçeli'nin daha önceki açıklamaları

Sedat Peker'in adı son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da yeniden gündeme gelmişti. Bahçeli, daha önce Peker'den "Ülküdaşımızdır" şeklinde söz etmişti.

Son açıklamada ise MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin bu yaklaşımına atıfta bulunarak Peker'i "değerli bir dava ve gönül adamı" olarak nitelendirdi ve ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmesini beklediğini ifade etti.

Özdemir'in sözleri, Peker'in Türkiye'ye dönüşü konusunda şimdiye kadar yapılan açıklamalar arasında dikkat çeken yeni bir mesaj olarak değerlendirildi. Ancak açıklamada dönüşün ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir tarih verilmedi.