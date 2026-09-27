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Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan (Beşiktaş)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu A.Efes'e 95-81 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

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