Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu A.Efes'e 95-81 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

A. Efes: James 11, Loyd 11, David Mutaf 9, Saric 16, Fernando 7, Yusta 8, Ercan Osmani 9, Strazel 10, Russell 9, Erkan Yılmaz 5, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

Başantrenör: Pablo Laso Biurrun

Beşiktaş: Berk Uğurlu 10, Nowell 3, Furkan Korkmaz 8, Omoruyi, Zizic 12, Dejulius 11, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Wilbekin, Brown 13, Gabriel 9

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 20-16

Devre: 46-37

Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 98 - Fenerbahçe: 83
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 98 - Fenerbahçe: 83
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3. Periyot: 75-59

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan (Beşiktaş)