Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu A.Efes'e 95-81 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
A. Efes: James 11, Loyd 11, David Mutaf 9, Saric 16, Fernando 7, Yusta 8, Ercan Osmani 9, Strazel 10, Russell 9, Erkan Yılmaz 5, Karutasu, Burak Can Yıldızlı
Başantrenör: Pablo Laso Biurrun
Beşiktaş: Berk Uğurlu 10, Nowell 3, Furkan Korkmaz 8, Omoruyi, Zizic 12, Dejulius 11, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Wilbekin, Brown 13, Gabriel 9
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 20-16
Devre: 46-37
3. Periyot: 75-59
Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan (Beşiktaş)