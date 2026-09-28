Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatma Betül Sayan Kaya neden görevlerinden affını istedi? İşte kararın arka planındaki iddialar

Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete açıldı

U15 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 2. haftasında evinde oynadığı maçta Mersin Terspor'u 6-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.