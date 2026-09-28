U14 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 2. hafatsında evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek, haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Nazım Çağatay Arslan, Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse
Kayserispor U14: Emir Tuna Kılıç, (Adem Tavil dk.70), Adnan Yaşar, (Ahmet Emir Bayram dk.70), Mustafa Emir Kanat, (Efe Doğan dk.41), Çınar Nayman, Ediz Ercan Kartal, (İsmail Ata Bulut dk.52), Egemen Kalkan, Hasan Tekin, (Fatih Karakuş dk.41), Sami Doruk Altay, (Yağız Ali Atasoy dk.70), İzzet Efe Bulut, Yusuf Bera Çetinkaya, (Kaya Yıldırım dk.60), Hüseyin Umut Çınar, (Yiğit Efe Özkan dk.52)
Mersin Terspor U14: Ekin Akbaş, (Artem Klyuchnıkov dk.65), Mehmet Levent Altuntaş, (Miryat Çiya Tamur dk.58), Göktuğ Topbaş, Ahmet Gültekin, (Ömer Faruk Vanlı dk.65), Umut Üstüner, Tuna Yıldırım, (Kutay Doğu Mavi dk.49), Alp Eren Aslan, Muhammed Bülent Altunbaş, (Tunç Baran Demir dk.58), Çağan Uraslu, 8Metin Işıldaklı dk.58), Kemal Çelik, (Berkay Özensoy dk.49), Raser Nazmi Bilmez, (Faysal Ürper dk.58)
Goller: Sami Doruk Altay (dk.35), Yusuf Bera Çetinkaya (dk.43), Adnan Yaşar (dk.62), (Kayserispor U14), Faysal Ürper (dk.77) (Mersin Terspor)