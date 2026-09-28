Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

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U14 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 2. hafatsında evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek, haftayı galibiyetle kapattı.

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