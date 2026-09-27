İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te meydana gelen kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, '7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı' dedi.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

'7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı'

Kaza ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun' ifadelerini kullandı.