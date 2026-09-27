TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 8-0 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı.
Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 8-0 galip ayrıldı.
Malatya temsilcisinin gollerini 14, 24 ve 34. dakikada penaltıdan Tayyip Kanarya, 23. dakikada Aykut Sarıdoğan, 49. dakikada Yiğit Ulaş, 64. dakikada Enes Nalbantoğlu, 69. dakikada Ümitcan Ekşi ve 80. dakikada Fadıl Kocaoğlu kaydetti.
Bu sonuçla ligde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Malatya Yeşilyurt Spor, puanını 12'ye yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında Diyarbekirspor'u 1-0, ikinci haftasında Kırıkkale FK'yı 3-1, üçüncü haftasında ise Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etmişti.