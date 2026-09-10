Ege Cup 2026 turnuvasının ikinci maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Trabzonspor'u 87-65 mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz , Önder Yılmaz, Kadir Giray Esen

Bordo Bandırma: Peterson 27, Jefferson 14 Hankins 13, Gordon 9, Okben Ulubay 9, Perez 6, Aldridge 6, Toure 3, Berk Demir, Kadir Bayram

Başantrenör: Tutku Açık

Trabzonspor: Caupain 16, Yiğit Arslan 12, Tillman 8, Canaan 7, Terry 6, Yeboah 5, Hamm 5, Tolga Geçim 2, Manek 2, Rıdvan Öncel 2, Yiğit Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. Periyot: 12-17

Devre: 31-44

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3. Periyot:48-67