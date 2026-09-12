Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin 46. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbenin milletin sinesinde kapanmaz yaralar açtığını belirterek, 'Demokrasimizi hedef alan her darbe girişimi, mağduru gelecek nesiller olan çok büyük bir kötülüktür' dedi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin 46. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kasapoğlu, darbenin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda karanlık bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Darbenin millet iradesini askıya alarak ülkeye büyük bedeller ödettiğini belirten Kasapoğlu, 'Bu buhranlı dönem önce demokrasimizi ve siyaset kurumunu çepeçevre kuşatarak soluksuz bırakmış, ardından temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla, işkenceler, ağır mağduriyetler ve idamlarla milletimizin sinesinde kapanmaz yaralar açmıştır. Siyasi tarihimizin en karanlık perdelerinden biri olan 12 Eylül Askeri Darbesi beraberinde getirdiği büyük acılarla toplumsal hafızamızda travmatik etkiler bırakmıştır' dedi.

'Darbeler demokrasiyi zayıflatmış, gelişmenin önüne engeller koymuştur'

Darbelerin ülkenin hiçbir sorununu çözmediğini, aksine kötü bir alışkanlık olarak sonraki yıllara sirayet etme eğilimi gösterdiğini ifade eden Kasapoğlu, 'Aradan geçen yıllar bize açıkça göstermiştir ki darbeler; ülkemizin sorunlarını çözmek bir yana, demokrasiyi zayıflatmış, toplumsal barışı örselemiş ve Türkiye'nin gelişmesinin önüne yeni engeller koymuştur. Şüphe yok ki; demokrasimizi hedef alan her darbe girişimi, ülkemizin geleceğinden çalan ve mağduru gelecek nesiller olan çok büyük bir kötülüktür' dedi.

'Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz'

Bugün düşen görevin geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkararak demokrasiyi daha güçlü bir zemine taşımak olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Milletin iradesini ve emanetini birlik ve beraberliğimizle tahkim etmeliyiz. Darbelerin kötü mirasını söküp atmak, ülkemizin geleceğini bu kötülüğün tortularından arındırmaktır. Darbelerin demokrasi takvimimizdeki bir yaprağı daha kötü mirasıyla mühürlememesi adına mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden, özgürlüğünden mahrum bırakılan, işkence ve haksızlıklara maruz kalan tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum.'