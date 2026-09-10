İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takdimiyle AK Parti'ye katıldı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katıldı. Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Fıçı'ya parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Partisinden istifa etmesinin ardından Ankara'ya giden Fıçı'nın yeni siyasi adresi AK Parti oldu. Gün içerisinde kadın belediye başkanları toplantısına katılan Fıçı'nın AK Parti'ye geçişi, Genel Merkez'de gerçekleştirilen rozet töreniyle resmiyet kazandı.

Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende Saniye Bora Fıçı'ya AK Parti rozetini taktı. Böylece Fıçı'nın bir süredir Foça kamuoyunda da gündemde olan AK Parti'ye katılım süreci tamamlandı. Fıçı, bundan sonraki süreçte Foça Belediye Başkanlığı görevini AK Parti çatısı altında sürdürecek.