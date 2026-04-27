ABD’nin İran karşısında net bir strateji ortaya koyamadığını savunan Merz, “Bütün bir ulus, özellikle İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor” sözleriyle Washington’un sahadaki durumunu eleştirdi.

Merz, İran’ın müzakere süreçlerinde sert ve uzlaşmaz bir tutum sergilediğini, bunun da ABD’nin diplomatik seçeneklerini sınırladığını belirtti. ABD’nin nasıl bir çıkış stratejisi izleyeceğinin net olmadığını ifade etti.

Alman Başbakan, İran yönetiminin özellikle Devrim Muhafızları etkisiyle güçlü bir siyasi pozisyon aldığını ve bunun görüşme süreçlerini zorlaştırdığını söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları öncesinde Avrupa ülkelerine danışılmamasını da eleştiren Merz, bu durumun transatlantik koordinasyonu zayıflattığını ifade etti.

Afganistan ve Irak savaşlarına atıf yapan Merz, askeri müdahalelerde asıl kritik noktanın “nasıl çıkılacağı” olduğunu vurgulayarak, geçmiş deneyimlerin bu konuda ciddi dersler içerdiğini söyledi.

Ekonomik etkiler konusunda da uyarıda bulunan Merz, İran kaynaklı gerilimin Avrupa ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek, krizin bir an önce diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.