İlk beş ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalırken, otomobil üretimindeki düşüş yüzde 20'ye ulaştı. Buna karşın iç pazarda yerli araçların payının yükselmesi dikkat çekti.

OSD verilerine göre yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi 538 bin 718 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretiminin de dahil edilmesiyle toplam üretim 547 bin 115 adede ulaştı. Otomobil üretimi yüzde 20 düşüşle 301 bin 367 adede gerilerken, ticari araç üretimi yüzde 6 artış gösterdi. Ağır ticari araç üretimi yüzde 8, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 6 yükseldi.

Sektörde kapasite kullanım oranı ise yüzde 61 seviyesinde kaldı. Hafif araçlarda kapasite kullanımı yüzde 62 olurken, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktör üretiminde yüzde 27 olarak gerçekleşti.

İhracat Adet Bazında Geriledi, Gelir Arttı

Mayıs ayında çalışma günü sayısının geçen yıla göre daha düşük olması üretim ve ihracat rakamlarına da yansıdı. Ocak-mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 azalarak 373 bin 825 adede düştü. Otomobil ihracatındaki kayıp ise yüzde 29 olarak kaydedildi.

Buna rağmen ihracat gelirlerinde artış yaşandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sanayisi, toplam ihracattan aldığı yüzde 18 payla lider sektör konumunu korudu. İlk beş aylık dönemde sektörün ihracat geliri yüzde 2 artışla 16,6 milyar dolara yükseldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomobil ihracatı değer bazında yüzde 8 azalarak 4,4 milyar dolar oldu. Ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 arttı.

İç Pazarda Daralma Sürüyor

2026'nın ilk beş ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 8 küçülerek 468 bin 507 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 10 daralarak 356 bin 256 adede gerilerken, ticari araç pazarı geçen yılki seviyesini korudu. Hafif ticari araç satışları yüzde 2 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 11 küçüldü.

Yerli Araçların Payı Yükseldi

Pazardaki daralmaya rağmen yerli üreticilerin payında artış yaşandı. Toplam taşıt pazarında yerli araç oranı yüzde 30'dan yüzde 34'e çıktı. Aynı dönemde otomobilde yerli payı yüzde 31'den yüzde 35'e, hafif ticari araçta yüzde 20'den yüzde 23'e yükseldi. Kamyon segmentinde ise yerli araçların payı yüzde 59'dan yüzde 66'ya çıktı.

Sektör temsilcileri, üretim ve ihracattaki gerilemeye rağmen yerli araçların pazardaki ağırlığının artmasının, iç talepte yerli markalara yönelimin güçlendiğine işaret ettiğini değerlendiriyor.