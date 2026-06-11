Söylemde Kavga, Eylemde Ortaklık: Trump ve Vance Sahneyi Paylaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya yönelik "Delirdin mi?", "Dikkatli ol, yoksa yakında tek başına kalırsın" şeklindeki sert uyarılarının yankısı sürerken, bu kez sahneye Başkan Yardımcısı JD Vance çıktı.

İsrail merkezli The Times of Israel’in aktardığına göre, CBS News’e konuşan Vance, Netanyahu’nun İran süreci dahil olmak üzere Washington ile ilişkilerinde "bazı şeyleri kesinlikle yanlış yaptığını" itiraf etti.

"Çıkarlarımız Çatışırsa İsrail’i Yarı Yolda Bırakırız"

Vance, ABD ve İsrail çıkarlarının her zaman mükemmel bir şekilde örtüşmeyeceğini belirterek, Washington’ın önceliğinin her zaman Amerikan halkı olduğunu vurguladı. Vance, diplomatik çevrelerde bomba etkisi yaratan şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına odaklanmalıyız. İsrail birçok açıdan harika bir ortak oldu, ancak bir ayrışma olduğunda, ne yazık ki İsrailliler için talihsiz bir durum olsa da her zaman yaptığımız gibi Amerikan halkının tarafını seçmek zorundayız."

Netanyahu’nun İran konusunda hata yapıp yapmadığı sorusuna ise Vance, "Kesinlikle bazı konularda yanıldı" diyerek Tel Aviv’e net bir mesaj gönderdi.

Bölgeyi Kana Bulayan İkiyüzlü Strateji

Siyasi analistlere göre Beyaz Saray’dan yükselen bu çatlak sesler, madalyonun sadece görünen yüzü. Trump ve Vance ikilisi Netanyahu’ya kameralar önünde kızsa da, ABD yönetimi sahada her gün İran’a ve bölgedeki unsurlara saldırmaktan, İsrail’e askeri ve lojistik destek akıtmaktan geri durmuyor.

Orta Doğu’nun huzurunu ve istikrarını İsrail ne kadar bozuyorsa, bu saldırganlığa milyarlarca dolarlık silah desteği sağlayan, diplomatik kalkan olan ve her fırsatta İran'ı çevreleyen ABD’nin buradaki payı İsrail’den az değildir.

Washington bir yandan "Önce Amerika" popülizmiyle kendi seçmenine "İsrail'in her dediğini yapmıyoruz" imajı çizmeye çalışıyor; diğer yandan ise Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen askeri operasyonların hamiliğini yapmaya devam ediyor. Bu durum, Beyaz Saray’ın "kızgın müttefik" rolünün arkasına saklanarak bölgedeki savaşı körüklemeyi sürdürdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor.