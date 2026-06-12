Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme bomba gibi düşen gelişmeyi paylaştı. Sözcü Jian, Strateji ve Politika Enstitüsü (ISP) Myanmar Direktörü Min Zin’in, "casusluk faaliyetleri yürütmek" ve "Çin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamalarıyla ilgili makamlar tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

2 Hafta Önce Havalimanında Yakalanmış Yaşanan diplomatik krizin arka planına dair detaylar da netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, ABD vatandaşı Min Zin, yaklaşık iki hafta önce Çin’in güneybatı bölgesinde yer alan Kunming kentindeki havalimanında seyahat ettiği esnada güvenlik güçlerince durdurularak gözaltına alındı.

ABD Konsolosluğuna Bilgi Verildi Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşanan gözaltı süreciyle ilgili olarak hukuki prosedürlerin işletildiğini ve konuya ilişkin ABD’nin Guangzhou Başkonsolosluğu’na gerekli resmi bilgilendirmenin anında yapıldığını aktardı.