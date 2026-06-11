Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda savunma yapan Gates, Epstein'in suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını dile getirdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaları kesin bir dille reddeden Gates, Epstein’in adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiçbir zaman gitmediğini ve kimseyi mağdur etmediğini vurguladı. Epstein'in kendisiyle kişisel bir bağ kurmaya çalıştığını aktaran ünlü milyarder, bu çabalara hiçbir zaman karşılık vermediğini ve aralarında iddia edildiği gibi bir yakınlık bulunmadığını belirtti.

Epstein ile ilk olarak 2011 yılında, küresel sağlık programlarına milyarlarca dolarlık fon sağlama vaadi üzerine tanıştığını kaydeden Bill Gates, bu görüşmenin hayatının en büyük hatalarından biri olduğunu itiraf etti. Epstein'in geçmişteki yasal sorunlarından haberdar olduğunu ancak işlediği suçların ciddiyetini o dönem tam olarak kavrayamadığını belirten Gates, bu ilişkiden uzaklaşmaya çalıştığında ise şantaja maruz kaldığını öne sürdü. Gates, Epstein'in kendi geçmişindeki sadakatsizlikleri ve özel hayatına dair bilgileri kullanarak üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ve kendisiyle yeniden bağlantı kurmaya zorladığını ifade etti.

Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadenin, skandalın karanlık noktalarının aydınlatılmasına yardımcı olmasını dileyen Gates, mağdurların hak ettikleri adalete kavuşmalarını umduğunu söyledi. Jeffrey Epstein’in adli dosyasında daha önce ABD Adalet Bakanlığı tarafından milyonlarca sayfalık belge kamuoyuyla paylaşılmış, bu belgelerde Bill Gates’in ismi ve Epstein ile birlikte çekilmiş fotoğrafları yer almıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Epstein ile olan iş ilişkisini tamamen kestiğini belirten Gates, komite karşısındaki sözleriyle yasadışı hiçbir eyleme ortak olmadığını bir kez daha savunmuş oldu.