Senato adayı Barry Moore’a destek vermek amacıyla düzenlenen bir sanal mitingde konuşan Trump, iki ülke arasındaki müzakerelerin zaferle sonuçlandığını duyurdu.

"İstediğimiz Her Şeyi Aldık"

Mitingde gerçekleştirdiği konuşmada çarpıcı ifadeler kullanan Trump, İran’ın nükleer silah programından tamamen vazgeçtiğini vurguladı. ABD Başkanı, diplomatik sürecin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran'la savaşı bitirdik ve onlar da nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiler. Bu bizim en çok ısrarcı olduğumuz konuydu. İran'la uzlaştık ve harika bir anlaşma yaptık."

Satın Alma Maddesi de Anlaşmaya Eklendi

Anlaşmanın içeriğine dair detaylar veren Trump, müzakereler sırasında bizzat müdahale ettiği bir krizi de anlattı. Anlaşma metninde ilk başta sadece nükleer silah "geliştirmeme" maddesinin yer aldığını belirten Trump, süreci şöyle aktardı:

Nükleer Silaha Tam Abluka: "İran'da nükleer silah olmayacak. Bu, hem geliştirilmeyecekleri hem de satın alınmayacakları anlamına geliyor."

Müzakerelerin Perde Arkası: "Metinde sadece geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı. Ben de 'Peki ya dışarıdan satın alma?' dedim. Onlar da 'Buna değinmedik' dediler. İki gün sonra bu talebimizi de kabul ettiler. Kısacası istediğimiz her şeyi aldık."

"Askerler Evlerine Dönüyor"

Sürecin askeri boyutuna da değinen Trump, bölgedeki gerilimin düşmesiyle birlikte Amerikan askerlerinin geri çekilme sinyalini verdi. Trump, "Neredeyse her şey tamamlandı. İnsanlar çok yakında evlerine dönmeye başlayacak" diyerek bölgedeki askeri hareketliliğin de sona ereceğini müjdeledi.

Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmi metni ve takvimiyle ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.