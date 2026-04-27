Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi eylemlerine 8 gündür devam ediyor. Eylem nedenlerinin arasında maaş alacaklarının yanı sıra yıllardır devam eden hak kayıplarının yer aldığını belirten işçiler, sorunlarının çözüme kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.



Doruk Madencilik işçileri açlık grevinin 8'inci gününde Enerji Bakanlığına yürümek istedi. Ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler yürüyüşe başlamalarının ardından polisin biber gazı ile müdahalesi ile karşılaştı.