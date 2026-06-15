Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Riyad'dan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan yeni bir demiryolu koridorunun oluşacağını belirterek, hattın yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşımacılığına da hizmet vereceğini ifade etti. Projenin ilerleyen aşamalarda Mekke, Medine, Cidde ve Körfez ülkeleriyle entegre edilmesi planlanıyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan Stratejik Ortaklığını Güçlendiriyor

Son yıllarda siyasi ve ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açan Türkiye ve Suudi Arabistan, şimdi de ulaştırma alanında dev bir iş birliğine hazırlanıyor. Uraloğlu, Hicaz Demiryolu'nun bölgesel ticaret koridorlarını çeşitlendireceğini ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek risklere karşı alternatif bir güzergâh oluşturacağını vurguladı.

Projenin ilk aşamasında Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'nin yer alması öngörülürken, ikinci aşamada Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Yemen'in de hatta dahil edilmesi hedefleniyor.

400 Kilometrelik Eksik Hat Tamamlanacak

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan tarafında demiryolu hattı Ürdün sınırına kadar tamamlandı. Türkiye ise Gaziantep, Kilis ve İslahiye bağlantılarını büyük ölçüde bitirdi. Projenin önündeki en önemli eksiklik, Suriye ile Ürdün arasında bulunan yaklaşık 400 kilometrelik bölüm.

Teknik çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin tecrübesiyle hattın 3-4 yıl içerisinde tamamen işler hale gelebileceğini ifade etti.

Enerji ve Ticarette Yeni Koridor

Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasıyla sadece ticari ürünlerin değil, petrol ve doğal gazın da Basra Körfezi'ne bağımlı olmadan demiryolu ağı üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor. Böylece Türkiye, Avrupa ile Körfez arasında kritik bir lojistik merkez konumunu daha da güçlendirecek.

"Tarihi ve Kültürel Bağlarımızı da Geliştireceğiz"

Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik kazanımların ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Suudi Arabistan'la iş birliği yaparak sadece ticaretimizi değil, tarihi ve kültürel bağlarımızı da geliştireceğiz" dedi.

Demiryolu hattının tamamlanmasıyla hac ve umre yolculuklarının yanı sıra turizm hareketliliğinin de artması bekleniyor. Proje, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemde hızlanan stratejik yakınlaşmanın en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.