Görev süresinin sonuna kadar sınır güvenliği ve sınır dışı operasyonlarına finansman sağlamayı amaçlayan Güvenli Amerika Yasası’nı imzalayan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran ile yürütülen süreç, petrol fiyatları ve Türkiye-İsrail ilişkilerine değindi.

“Erdoğan Çok Güçlü Bir Lider”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Trump, Erdoğan ile ilişkilerine vurgu yaparak, “Bildiğiniz gibi Erdoğan çok iyi bir dostum ve birlikte çok çalıştık. Onu çok severim. Kendisi son derece güçlü bir lider ve çok güçlü bir insan” dedi.

Türkiye ile İsrail arasında olası bir gerilim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, böyle bir ihtimal beklemediğini belirterek, “En azından ben başkan olduğum sürece bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü o bana saygı duyuyor ve ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde iyi bir dostluğumuz var” ifadelerini kullandı.

İran’a Sert Mesaj: “Çok Sert Saldıracağız”

Trump, İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinde süreci ağırdan aldığını savunarak Tahran yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

İran’ın ABD helikopterlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini öne süren Trump, “İran’a saldıracağız. Çok sert saldıracağız” dedi. İran yönetiminin önce saldırıları reddettiğini, ardından kabul ettiğini iddia eden Trump, ABD’nin buna karşılık verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Trump, İran’ın anlaşma sürecinde Washington’u oyaladığını ileri sürerek, “Anlaşmaya çok yaklaşmıştık ancak bizi sürekli oyalıyorlar. Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Çıkışı Dikkat Çekti

ABD Başkanı, savaş ortamına rağmen petrol fiyatlarının beklenenden düşük seyretmesinin nedenine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Trump, “İran’ın haberi olmadan milyonlarca varil petrol çıkardık. Geçen gece geç saatlerde 22 gemiyi devreye soktuk. İşte petrolün varil fiyatının 85 dolar seviyesinde olmasının nedeni bu” dedi.

Petrol fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini savunan Trump, alınan tedbirler sayesinde küresel enerji piyasalarında arzın korunduğunu ifade etti.

“İran Anlaşma Yapmak İsteyebilir”

İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini öne süren Trump, Tahran’ın donanma, hava kuvvetleri ve füze altyapısının önemli ölçüde zarar gördüğünü iddia etti.

İran’ın mevcut koşullar altında yeniden müzakere masasına oturabileceğini belirten Trump, “Bence anlaşma yapmak isteyecekler ama göreceğiz” dedi.

Dünya Kupası Mesajı

Trump ayrıca ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA World Cup 2026 hakkında da konuştu. Turnuvanın tarihin en başarılı Dünya Kupası olacağını savunan Trump, bilet satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve vize süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar, özellikle Trump’ın Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözleri ve İran’a ilişkin sert mesajları nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.