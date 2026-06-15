Şimşek'in açıklamalarına göre kira, gıda ve ulaştırma harcamaları vatandaşın bütçesinde en büyük yükü oluşturuyor. Özellikle dar gelirli kesimlerde bu üç kalemin toplam harcamalar içindeki payı yüzde 77'ye kadar yükselmiş durumda. Başka bir ifadeyle, düşük gelirli vatandaşların kazançlarının büyük bölümü temel ihtiyaçlara harcanıyor.

Son yıllarda hızla yükselen kira fiyatları, milyonlarca kiracının en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, Bakan Şimşek de konut arzındaki yetersizliğin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını kabul etti. Hükümetin önümüzdeki dönemde yüz binlerce yeni konutu devreye alarak kira enflasyonunu düşürmeyi hedeflediğini belirten Şimşek, kalıcı çözümün konut arzının artırılmasından geçtiğini vurguladı.

Ancak vatandaş cephesinde beklenti yalnızca yeni konut projeleriyle sınırlı değil. Özellikle büyükşehirlerde kira bedellerinin gelir artışlarının çok üzerinde seyretmesi nedeniyle kiracılar daha kapsamlı ve kalıcı düzenlemeler talep ediyor. Artan barınma maliyetleri nedeniyle birçok aile bütçesinin önemli bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalırken, tasarruf yapma ve yaşam standartlarını koruma imkânı da giderek azalıyor.

Ekonomi yönetimi kira enflasyonunda yıl sonuna doğru gerileme beklerken, vatandaşın gözü ise barınma krizini hafifletecek somut adımlarda. Uzmanlar, konut arzının artırılmasının önemli olduğunu ancak kira piyasasında kalıcı rahatlama için sosyal konut projeleri, uygun finansman modelleri ve arz-talep dengesini güçlendirecek yapısal reformların da gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

Şimşek'in açıkladığı veriler, yüksek enflasyonun en ağır yükünün temel ihtiyaç harcamalarında hissedildiğini bir kez daha ortaya koyarken, özellikle kira sorununun önümüzdeki dönemde ekonomi gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edeceğine işaret ediyor.