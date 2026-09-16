Mersin'de Sporbüs Projesi kapsamında kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporla buluşturuluyor. 2023 yılından bu yana 151 farklı bölgede 26 binden fazla çocuğa ulaşan proje, farklı spor branşlarını çocukların ayağına götürüyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs Projesi ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışırken, eğlenceli zaman da geçiriyor. Antrenörler eşliğinde hentbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyen çocuklar bir yandan parkurda kendi yeteneklerini ortaya koyarken, bir yandan da spora yatkın ve yetenekli çocuklar keşfediliyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde, 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuğun hayatına dokunuldu. Her hafta kent genelinde farklı bir adreste çocukları sporla buluşturan mobil aracın bu haftaki durağı, Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı Mahallesi oldu.

'Proje kapsamında 3 yılda 151 farklı bölgede 26 bin öğrenciye ulaştık'

Proje kapsamında Kaşlı'da çocuklarla eğlence dolu zaman geçirdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Antrenör Serhat Özdemir, '2023 yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet, yüzde 100 spor' sloganı ile hayata geçirdiğimiz Sporbüs Projemiz sayesinde, yaklaşık 151 farklı bölgede 26 bin öğrenciye ulaştık. Amacımız, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşarak, onlara spor branşlarını tanıtmak ve farkındalık oluşturmak. Bu konuda da fırsat eşitliği ilkesi ile daha fazla gencimizin ve çocuğumuzun hayatına dokunarak, 13 ilçemizi gezmeye devam edeceğiz'dedi.