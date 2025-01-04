Açıklamada Öne Çıkanlar

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, kredi büyüme sınırlarının yeniden düzenlendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Yabancı Para Ticari Krediler: Aylık büyüme sınırı, yüzde 1,5’ten yüzde 1’e indirildi.

Aylık büyüme sınırı, yüzde 1,5’ten yüzde 1’e indirildi. Türk Lirası Ticari Krediler: Aylık büyüme sınırı, KOBİ kredileri için yüzde 2’den yüzde 2,5’e çıkarıldı. Diğer ticari krediler için ise yüzde 2’den yüzde 1,5’e düşürüldü.

Aylık büyüme sınırı,

KOBİ Kredilerine Özel Teşvik

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için sağlanan kredilere yönelik teşvikler artırıldı. KOBİ’lere, KOSGEB desteği veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla verilen Türk Lirası kredilerin, kredi büyüme sınırından muaf tutulacağı duyuruldu. Bu düzenleme, sürdürülebilirlik projeleri kapsamında verilen kredileri desteklemeyi hedefliyor.

Dezenflasyon Hedefleriyle Uyumlu Adımlar

Merkez Bankası, bu düzenlemeyle kredi büyümesinin kontrol altına alınarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmasını amaçlıyor. Özellikle KOBİ’ler için yapılan teşvik düzenlemeleri, reel sektöre destek sağlarken ekonomide dengeli bir büyüme hedefleniyor.

Piyasa Etkisi Merak Ediliyor

TCMB’nin aldığı bu kararların, kredi büyümesi ve piyasa dinamiklerine nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Uzmanlar, düzenlemenin enflasyonla mücadele sürecinde önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor.