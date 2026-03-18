Böylece ING müşterileri, günlük para transferlerini ve kredi kartı işlemlerini “sonsuz masraf” endişesi olmadan gerçekleştirebilecek. ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı tamamen aidatsız kullanılabilirken, ING Bonus Kredi Kartı da aylık 5.000 TL harcama şartıyla ücretsiz hale getirildi.

Alper Gökgöz: “Masrafsız Bankacılığı Yeni Standart Haline Getiriyoruz”

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, konuyla ilgili açıklamasında, bankacılıkta masrafsız ve zahmetsiz deneyimi merkeze aldıklarını vurguladı. Gökgöz, “Müşterilerimizin hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla doğrudan fayda üretmeye odaklanıyoruz. Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla dijital para transferi yapılıyor, 140 milyon kredi kartı ve 40 milyondan fazla tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Bu görünmez maliyetleri ortadan kaldırarak, müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Böylece günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılığı yeni standart haline getiriyoruz” dedi.

Gökgöz, bankacılığı daha sade, zahmetsiz ve masrafsız hale getirecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine devam edeceklerini de belirtti.