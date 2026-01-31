Alfemo’nun düzenlediği bayi yemeğine katılan markanın reklam yüzü Yasemin Sakallıoğlu, sahnedeki enerjisi ve konuşmasıyla geceye renk kattı. Sakallıoğlu konuşmasında, “Bir işi sahipleniyorsam onun en iyisi olması için uğraşırım. Bir yere gidiyorsam orası benim için bir, iki ya da üç olabilir; fark etmez. Benim için önemli olan, orayı on olana kadar bırakmamaktır. Erkek egemen bir sektörde kadın komedyen olarak bugün geldiğim noktadan yola çıkarak, Alfemo’nun da çok güçlü bir geri dönüşle çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bunun en net göstergesi de reklam yüzü olarak bir kadın komedyenin tercih edilmesi” ifadelerini kullandı.

Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren’in de katıldığı gala gecesi Bengü’nün sahne aldığı konserle sona erdi. Müzik ve keyifli anların öne çıktığı gece, Alfemo’nun IIFF 2026 kapsamındaki bayi buluşmaları arasında öne çıkan organizasyonlardan biri oldu.

Gecenin sürpriz anlarından biri ise Yasemin Sakallıoğlu’nun, sahnede Nilüfer’in Haram Geceleri’ni enstrümansız solo seslendirmesinin ardından Bengü’ye eşlik ederek Sezen Aksu’dan Ah İstanbul’u söylemesi oldu. İkilinin performansı davetlilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin konukları arasında yer alan İbrahim Büyükak da gece boyunca davetlilere eşlik etti.