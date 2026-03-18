Burgan Bank, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimin önemine dikkat çekerken, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı finansman ve sigorta çözümleriyle bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Banka, son olarak destek verdiği Jeotermal Enerji Santrali projesinde tüm tesisleri ve kuyuları güvence altına alan kapsamlı sigorta yapısıyla hem çevresel risklerin yönetimine hem de kesintisiz temiz enerji üretimine katkı sağladı. Jeotermal projelerde kuyuların güvence altına alınması ileri düzey teknik uzmanlık gerektirirken, Burgan Bank aracılık ederek sunduğu geniş teminat yapısıyla operasyonel sürekliliği ve finansal güvenliği birlikte ele aldı. Bu yaklaşım, yenilenebilir enerji yatırımlarının güvenilirliğini artırırken, çevresel risklerin etkin yönetilmesine de destek veriyor.



Jeotermal projelerde risk yönetiminin önemine dikkat çeken Burgan Bank Sigorta Ürün Yönetimi Bölüm Başkanı Ebru Barhana, şu noktalara dikkat çekti: “Bu projede teminat yapısını sadece bir sigorta poliçesi olarak değil, sürdürülebilir finansman anlayışımızın bir parçası olarak kurguladık. Güçlü sigorta şirketi iş birliğimiz ile doğru risk analizi ve mühendislik yaklaşımıyla oluşturduğumuz yapı, temiz enerji üretiminin kesintisiz sürmesine olanak veriyor. Dünya Su Günü de doğal kaynakların sorumlu kullanımının önemini bir kez daha hatırlatıyor.”

Jeotermal projede gerçekleştirdikleri başarılı çalışmanın somut bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Barhana, hızlı koordinasyon, güçlü iş birlikleri ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde yüksek hacimli enerji tesisi sigortasının sonuçlandırıldığını belirtti. Bu başarının enerji yatırımlarında doğru risk yönetimi, güçlü sigorta iş birlikleri ve disiplinli müşteri seçimi ile kalıcı iş birliği ve derin müşteri ilişkileri potansiyeli yarattığını ifade etti.