Döviz Rezervleri 100 Milyar Doların Altına Geriledi

TCMB’nin haftalık verilerine göre, döviz rezervlerinde de belirgin bir azalış yaşandı. 2 milyar 980 milyon dolarlık düşüşle 100 milyar 677 milyon dolardan 97 milyar 697 milyon dolara gerileyen döviz rezervleri, 8 yılın ardından ilk kez 100 milyar doların altında kaldı.

Altın Rezervlerinde Küçük Düşüş

Altın rezervlerinde ise daha sınırlı bir düşüş kaydedildi. 72 milyar 475 milyon dolar seviyesinden 72 milyar 297 milyon dolara inen altın rezervleri, toplam rezervlerdeki gerilemeye katkıda bulundu.

Rekor Seviyeden Gerileme Devam Ediyor

TCMB toplam rezervleri, 173 milyar 152 milyon dolarlık rekor seviyesinden 169 milyar 994 milyon dolara kadar düştü. Bir önceki hafta 78 milyar 157 milyon dolar seviyesinde olan net uluslararası rezervler ise 6 milyar 178 milyon dolarlık kayıpla 71 milyar 979 milyon dolara indi.

Uzmanlar, rezervlerdeki bu gerilemenin kur dengesi ve dış borç ödemeleri gibi etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendirirken, önümüzdeki haftalarda TCMB’nin rezerv yönetimine dair alacağı kararlar yakından takip edilecek.