Aracıyla yetkili servislere gelen ve aracı 100.000-150.000 km arasındaki kullanıcılara yüzde 15, 150.000-200.000 km arasındaki kullanıcılara yüzde 20 ve 200.000 km üzerindeki kullanıcılara yüzde 25 indirim sağlayan 3 adet indirim kuponu veriliyor. Bir yıl içinde istenilen zamanda mekanik atölyedeki her türlü işlem için kullanılabilecek kuponlarla Mercedes-Benz hafif ticari araçların, Mercedes-Benz tarafından yetkilendirilen servislerde orijinal parçalarla bakımının yapılması hedefleniyor.

Kampanya aynı dönem içerisindeki başka kampanyalarla birleştirilemez. Kampanyaya dahil olan yetkili servisleri 444 62 44 numaralı iletişim hattından öğrenilebilir.

Otomotiv sektöründe bir ilk: Yapay zekâ ile oluşturulan ilk radyo spotu

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın düzenlediği bu kampanya ayrıca otomotiv sektöründe bir “ilk”i de gerçekleştiriyor. Otomotiv sektöründe yapay zekâ ile oluşturulan ilk radyo spotu ile Mercedes-Benz müşteriye artık yapay zeka da seslenebiliyor.