C 200 4MATIC Sedan ve C 200 All-Terrain modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Ekim ayında kurumsal müşteriler 3.200.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,55 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor.

GLC 180 modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler Ekim ayında 3.200.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,55 faiz fırsatından yararlanabiliyor.

E 180 sedan modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda ise Ekim ayında kurumsal müşterilere 4.250.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,60 faiz fırsatı sunuluyor.

EQS 450 4MATIC FL ve EQS 450 4MATIC (2023 MY ve 2024 MY) modellerinde Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşteriler Ekim ayında 4.250.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,60 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olmak da kolaylaşıyor.

Vito, kendi sınıfına göre ilk satın alma maliyetinin düşüklüğü, sahip olduğu yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları gibi birçok farklı avantaja sahip. Farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito sahibi olmak için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanılabiliyor.

%3,29 faiz oranı, Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerlidir.

Sprinter, far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşıyor. Sprinter satın alırken Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 500.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor.

%2,89 faiz oranı, Sprinter Tüm modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerlidir.

Mercedes-Benz Certified araçlar da çok avantajlı fiyatlarla tüm ticari işletmeleri ve ticari araç almak isteyenleri bekliyor. Mercedes-Benz Kasko’ya özel 600.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor.