Mercedes-Benz Türk, kamyon şoförlerine sağlık ve kişisel bakım hizmetleri sunan Sağlık Bakım Tırı projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Şoförlerin yoğun çalışma koşulları nedeniyle ulaşmakta zorlandıkları sağlık hizmetlerini doğrudan sahaya taşıyan proje, yarattığı sürdürülebilir sosyal fayda yaklaşımı sayesinde ACE of M.I.C.E Awards’ta “En İyi Roadshow” ödülüne layık görüldü. Ücretsiz sağlık kontrolleri, psikolog desteği, fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirmeler ve sunduğu kişisel bakım hizmetleriyle dikkat çeken Sağlık Bakım Tırı projesi; saha odaklı ve bütüncül yapısıyla hem katılımcılardan hem de sektör paydaşlarından yoğun ilgi görüyor. Proje, kamyon şoförlerinin fiziksel ve ruhsal iyi oluşunu desteklerken, sektörde bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Mercedes-Benz Türk, önümüzdeki dönemde de bu kapsamda daha fazla şoföre ulaşmayı ve sosyal faydayı odağına alan çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor.

“Şoförlerimizin hayatına katkı sağlayabilmek bizim için çok değerli”

Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü Miray Demirel, ödül ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Sahada birebir temas ettiğimiz şoförlerimizin ilgisi ve etkinliklere katılımı, yaptığımız işin doğru bir noktaya temas ettiğini gösteriyor. Yoğun tempoda çalışan şoförlerimizin hayatına katkı sağlayabilmek, kendilerine biraz olsun zaman ayırabilmelerine vesile olabilmek bizim için çok değerli. Projeyi her sezon geliştirerek sürdürmemiz ve yüz yüze etkinliklerin yanı sıra dijital içeriklerle de daha fazla şoföre ulaşmayı hedeflememiz, bu alandaki kararlılığımızın bir göstergesi. ACE of M.I.C.E Awards’ta ‘En İyi Roadshow’ ödülüne layık görülmemizi de bu yaklaşımın bir sonucu olarak görüyoruz. Bu motivasyonla, önümüzdeki dönemde de sosyal faydayı odağına alan projeler üretmeye, sahada birebir temas kurabildiğimiz çalışmaları artırmaya ve daha fazla şoförümüze ulaşmaya devam edeceğiz.”

5. sezon için hazırlıklar başladı

Aldığı ödülle birlikte başarısını bir kez daha tescilleyen ve toplamda 23 ödüle ulaşan Sağlık Bakım Tırı projesi, 5. sezonuyla 2026 yılında da Türkiye’nin farklı noktalarında kamyon şoförleriyle buluşmaya devam edecek.