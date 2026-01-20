Fuar ve konferans serisi ile uluslararası Kültürel Miras camiasının en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 9. kez ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarına devam eden HERITAGE İSTANBUL, 130’un üzerindeki ulusal ve uluslararası katılımcısı, 10 binin üzerindeki ziyaretçisi ile ülkemizin bu alanda tek ve en önemli etkinliği.

Bulgur Palas’ta düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya gelen CULTURAL HERITAGE PLATFORMS kurucusu Osman Murat Akan, fuar ve konferans serisi hakkında açıklamalarda bulundu.

OSMAN MURAT AKAN: “9.⁠ ⁠YILA YENİ MEKÂN, HERITAGE İSTANBUL ARTIK YENİKAPI AVRASYA FUAR ve GÖSTERİ MERKEZİ’NDE”

HERITAGE İSTANBUL, bu yıl itibari ile kültür mirasının başkentleri arasında üst sıralarda yer alan geçmişi binlerce yıla dayanan İstanbul’un kalbinde Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

HERITAGE İSTANBUL, dört gün boyunca tarihi yarımadada yaklaşık 10 bin m2 büyüklükteki alanda daha kapsamlı, daha farklı etkinlik serilerine ve konferanslara ev sahipliği yapacak. Bu yılki teması İstanbul olan HERITAGE etkinliği dünyada önde gelen tarihi alanlardan biri olan İstanbul Sur İçi ve bu alandaki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları ile konferanslarda dinleyicilerle buluşacak.

HERITAGE İSTANBUL, bu yıl ilk kez katılımcı şirketlerin ve ziyaretçilerin daha uzun süre etkileşime geçebilmesi için cumartesi gününü de içine alacak şekilde dört güne çıkarıldı. Fuar, konferans ve diğer yan etkinlikler dört gün boyunca eş zamanlı olarak devam edecek.

HERITAGE İSTANBUL KITALARI İSTANBUL’DA BİR ARAYA GETİRECEK

Yıllara yayılan uluslararası birlikteliklerin gücüyle birçok yabancı birlik, dernek ve kamu kuruluşu da 9. HERITAGE İSTANBUL’da ağırlanacak. HERITAGE İSTANBUL 2026 fuarında İtalyan firmalar, Rusya–Moskova Hükümeti Kültürel Miras Departmanı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Arnavutluk Kültürel Miras Politikaları Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Miras Enstitüsü ve Türkiye’nin lider restorasyon firmaları, müzecilik, kütüphanecilik, arkeoloji alanında hizmet ve ürün tedarikçileri katılım gerçekleştirecek.

Dünyanın önemli kurumlarından isimlerin ağırlanacağını konferansın konuşmacıları arasında Hermitage Müzesi Genel Direktörü Prof. Mikhail Piotrovsky, Louvre Abu Dhabi Direktörü Manuel Rabate, Blue Shield Başkanı Prof. Peter Stone, Sharjah Miras Ensititüsü Başkanı Dr. Abdulaziz AlMusallam, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici, Heykeltraş Edoardo Tresoldi, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Genel Sekreteri Aktoty Raimkulova yer alıyor. Birçok ülkeden fuar katılımcılarının olacağı etkinlikte atölyeler, B2B alanlar, Heritage TALKS söyleşi bölümleri, etkinlik öncesi günlerde gerçekleştirilecek teknik turları ve diğer etkinlikleriyle bu yıl da HERITAGE İSTANBUL, dört gün boyunca kültür mirası sektörünün bir araya gelerek, sorunlarını çözdüğü, yenilikleri tartıştığı yer olacak.

ZAMANLA KAYBOLMAYANLAR BU YIL FUARDA İLK KEZ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

9.HERITAGE İSTANBUL, büyüyen alanı ile birlikte klasikleşen atölye çalışmaları, Miras Sohbetler’i yanı sıra bu yıl ilk defa fuar alanında yer alacak, kültürel kökenine sahip çıkan, üretim bilgisini kuşaklar boyunca taşıyabilen, teknolojiyi geleneğin yerine geçirmeden, onunla diyalog içinde kullanan, bu sayede kültürel süreklilik yaratabilen markalara odaklanan “Zamanla Kaybolmayanlar” pavilyonunda aşina olduğumuz firmalara da ev sahipliği yapacak.

Kürasyon alanında yer alacak markalar, üretim kültürlerini, malzeme geçmişlerini ve kurumsal miraslarını anlatan, bu amaçla özel olarak tasarlanmış sergileme alanlarında ziyaretçilere sunacak ve dinleyiciler alanın sahnesinde ise sürpriz konuklarla buluşacaklar.