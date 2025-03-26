13 Nisan’a kadar devam edecek olan başvurular sonrasında seçilecek PEP+ Takımı, bir dönem boyunca 5 iş günü devam koşuluyla çeşitli departmanlarda en az bir projede görev alacaklar. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere Aksaray’da konaklama imkânı sağlanacak.

Eğitim alanında sürdürülebilir ve geniş kapsamlı sosyal fayda projeleri hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, staj programlarıyla öğrencilere destek olmayı ve sektör için donanımlı işgücünün yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk; Daimler Truck AG'nin kamyon üretim ve AR-GE üslerinden biri konumunda olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilecek PEP+ Zorunlu İş Yeri Eğitimi Staj Programı’nın güz dönemi için başvurularını açtı. Lisans eğitiminin son senesinde bulunan ve iş yeri eğitimi zorunluluğu olan üniversitelerin ilgili mühendislik branşlarının 7+1 programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen PEP+ Zorunlu İş Yeri Eğitimi Staj Programı’nın başvuruları, 13 Nisan’a kadar devam edecek.

Mercedes-Benz Türk’ün uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan PEP+ Takımı, 5 ay boyunca vaka çalışmaları, eğitimler, mentörlük oturumları, yetenek kampı, kariyer sohbetleri, fabrika turları ve proje sunumları gibi birçok faaliyete katılacaklar. PEP+ takımındaki öğrenciler ayrıca uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu oluşturacak. Yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı bulacak olan öğrencilere konaklama imkânı sağlanacak.

PEP+ Zorunlu İş Yeri Eğitimi Staj Programı başvuruları 13 Nisan’a kadar https://live.peoplise.com/mercedesbenz/Application/Landing/75a046cb-3d4f-4183-ab65-a176bfa5edbd adresinden yapılabiliyor.

PEP+ Zorunlu İş Yeri Eğitimi Staj Programı başvuru kriterleri:

· Mühendislik branşlarında (Makine, Elektrik/Elektronik, Mekatronik, Endüstri, Otomotiv, Bilgisayar) işyeri eğitimi zorunluluğu bulunan bir üniversitede, 7+1 lisans programlarına devam etmek,

· Başvuru tarihi itibariyle 4 Yıllık üniversitelerin 7. Döneminde okumak ve alt dönemden dersi bulunmamak,

· İyi derecede Almanca ve/veya İngilizce bilmek,

· Gerçekleştirilecek mülakat, test ve değerlendirme merkezi uygulamalarında başarılı olmak.