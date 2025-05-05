"Yıllık enflasyon 11 aydır düşüyor"

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programının etkilerini göstermeye başladığını belirterek, "Haziran 2024'ten bu yana yıllık enflasyon sürekli düşüşte. Bu düşüş, iç ve dış şoklara rağmen devam ediyor. Sıkı para politikası ve arz yönlü çabalar bu sürece katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hizmet enflasyonu yüksek seyrediyor

Şimşek, mal enflasyonunun ciddi oranda düştüğünü ancak hizmet enflasyonunun hala yüksek olduğunu belirtti. Gıda enflasyonunun yüzde 36, temel mal enflasyonunun ise yüzde 20 civarına gerilediğini aktaran Bakan, hizmet enflasyonunun yaklaşık yüzde 55 olduğunu kaydetti. Kira enflasyonunda ise Temmuz itibarıyla normalleşme beklediklerini ifade etti.

"Konut arzında ciddi artış var"

Deprem konutlarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, bugüne kadar 202 bin konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 560 bine ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projelerine de büyük bütçeler ayrıldığını dile getirdi.

"Cari açıkta sınırlı artış, petrol fiyatları belirleyici olacak"

Cari açık konusuna da değinen Şimşek, Şubat itibarıyla cari açığın 12,8 milyar dolara gerilediğini ve bunun milli gelirin yaklaşık yüzde 1’ine tekabül ettiğini açıkladı. Altın ithalatının resmi olmayan yollarla mücevher başlığı altında yapıldığını da belirtti.

"Bütçede tasarruf sürecek, deprem harcamaları hariç"

Tasarruf politikalarının devam edeceğini belirten Şimşek, "Bütçede kesinti öngörmediğimiz tek alan deprem konutlarıdır. Harcamaları verimli alanlara yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Bütçe açığını yüzde 3’lere indirme hedeflerinin sürdüğünü vurguladı.

"Çiftçiye ve esnafa faiz desteği"

Çiftçilere yönelik tarım desteklerinin bu yıl 706 milyar liraya çıkarıldığını belirten Şimşek, kredi faizlerinin yüzde 70’inin hazine tarafından karşılandığını, bu destekten 1,2 milyon çiftçinin yararlandığını açıkladı. Esnafa sağlanan kredilerde de faizin yüzde 50’sini hazinenin karşıladığını, bu destekten 800 bin esnafın yararlandığını ifade etti.

"İhracatçılara 49 milyon dolarlık rekor destek"

İhracat desteklerinin de programın öncelikli maddeleri arasında yer aldığını söyleyen Şimşek, reeskont kredisi limitinin 13 kat artırıldığını ve ihracatçılara kullandırılan sübvansiyonlu kredilerin 2024 yılı itibarıyla 49 milyon dolarla rekor kırdığını açıkladı.

"Türkiye üretim üssü haline gelebilir"

ABD’nin gümrük vergisi politikalarını Türkiye açısından bir fırsat olarak değerlendiren Şimşek, “Asyalı üreticilerin yerinde olsam, üretimi Türkiye’ye kaydırırdım. Çünkü Türkiye sanayi altyapısı güçlü, vergisel avantajlara sahip bir ülke” dedi.

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadele artarak sürecek"

Son olarak kayıt dışılıkla mücadelenin önemine değinen Bakan Şimşek, bu alandaki denetimlerin ve yaptırımların artarak süreceğini belirtti.