CHP Beylikdüzü Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, eski milletvekili Rıdvan Budak ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gürbüz Erdagöz ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

“Biz laf değil iş ürettik”

Beylikdüzü'nde tek vücut halinde hareket ederek çok sayıda icraata imza attıklarını ifade eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü çok sağlam temellere sahip. Biz laf değil iş ürettik. Cumhuriyet’in değerlerine ve Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan, ışığından asla ayrılmayacağız. Bütün işlerimizi yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak yaptığımızı da bilesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir ifadesi var: Tek ihtiyacımız olan şey çalışkan olmak. Biz çok çalışacağız, herkesten çok çalışacağız çünkü biz biliyoruz ki biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşiyor. Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışıyoruz. Ne yaptıysak bu kentin çocukları için yaptık. Bu kentin kadınları için yaptık. Bu kentin gençleri için yaptık. Bu kentte yaşayan tüm komşularımız için yaptık” dedi.

“Pusulamız Beylikdüzü"

“Bugüne kadar yaptıklarımızla bugüne nefes olduk. Yarınlara da umut olmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Çalık, “Pusulamız sadece Beylikdüzü oldu. Sadece Beylikdüzü’nün konularıyla, Beylikdüzü’nün sorunlarıyla ilgilendik. Gerçek belediyecilik bizim işimiz. Biz hem insanlarımızın bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz hem de geleceğe dair emin adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü'nü halledemeyeceksiniz”

Beylikdüzü’nün tüm Türkiye’ye örnek çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Çalık, “Hatırlayın mevcut Cumhurbaşkanımız havalimanında İstanbul heyetine ne dedi? ‘Bir Beylikdüzü'nü halledemediniz’ dedi. Halledemeyeceksiniz! Buna gençler izin vermeyecek. Buna kadınlar izin vermeyecek. Buna komşularımız izin vermeyecek. Ne başardıysak, ne yaptıysak, emin olun birlikte yaptık, birlikte de yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Beylikdüzü'nü rekor bir oyla kazanacağız. Beylikdüzü rekorlar kentidir. Beylikdüzü değişimin, dönüşümün başladığı yerdir. Değişimin, dönüşümün ateşinin yakıldığı yerdir. Beylikdüzü tüm Türkiye'ye ilham olan projelerin çıktığı yerdir. Emin olun bundan sonra da hem Beylikdüzü'nde hem de İstanbul'da kazanacağız" ifadelerini kullandı.