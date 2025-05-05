Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli olacak. Böylece ev sahipleri, kiracılara yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapamayacak.

Bilindiği üzere, 2022 yılı Temmuz ayında devreye alınan ve iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırı, 2024 yılı Temmuz ayında sona ermişti. Bu düzenlemenin kalkmasıyla birlikte kira artışlarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaya başlanmıştı.

Yeni oran, kira sözleşmelerinin yenileneceği mayıs ayında hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir referans olacak.