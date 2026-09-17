Yunusemre Belediyespor, Kadınlar Voleybol 2. Lig'de hedefini büyüttü. Genç ve tecrübeli isimlerden oluşan kadro, moral yemeğinde buluşarak sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'de Manisa'yı temsil edecek Yunusemre Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla ligde kalmayı başaran kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde yaptığı önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Yeni sezonda üst sıralarda mücadele etmeyi hedefleyen Yunusemre'nin Sultanları, düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler Metin Keleş ve Berkant Kayıkçı, teknik heyet ve sporcular katıldı.

Moral yemeğinde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yeni sezon öncesinde takıma duydukları güveni dile getirdi. Kanik, sezon içerisinde alınacak sonuçların gelip geçici olduğunu belirterek aidiyet duygusu ve takım ruhunun önemine dikkat çekti. Oyuncuların sahada Manisa'ya yakışır şekilde mücadele etmesini istediklerini ifade eden Kanik, takımın her zaman yanında olduklarını belirtti. Kanik ayrıca takıma destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

Başantrenör Seda Çarıkçı ise ligi bilen oyunculardan oluşan bir kadro kurduklarını söyledi. Çarıkçı, yeni sezon hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini belirterek, 'Takımımız her geçen gün birbirine alışıyor. Bu yıl sahada çok farklı bir Yunusemre Belediyespor izlettireceğimize inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Tuğçe Köse de sezon öncesi çalışmaların verimli geçtiğini belirtti. Köse, kendilerine duyulan güvenin farkında olduklarını ifade ederek, 'Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Bize duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız' dedi.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'de 11 takımın yer aldığı 7. Grup'ta mücadele edecek Yunusemre Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda Bayraklı Belediyespor ile karşılaşacak. Yunusemre'nin Sultanları, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayla yeni sezona 'merhaba' diyecek.