Mardin’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan ilçesi Midyat’ta, belediye ve ilgili kurumlar iş birliğiyle önemli bir adım atıldı. Midyat Kentsel Sit Alanı’nda yapılan denetimlerde, ilçenin asırlık dokusuna aykırı yapılar ve uygulamalar tespit edilerek söküm ve kaldırma işlemleri başlatıldı.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve KUDEB koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Midyat’ın eşsiz tarihi kimliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan belediye yetkilileri, “Midyat’ın mimarisi ve tarihi atmosferi bizim için çok kıymetli. Bu mirası korumak önceliğimiz” dedi.

Denetimlerde, modern malzemelerle yapılmış cephe düzenlemeleri ve izinsiz eklemeler gibi aykırılıklar belirlendi.

Yapı sahipleri bilgilendirilip süre tanındı; düzenleme yapmayanların yerine ise kurumlar devreye girerek işlemleri gerçekleştiriyor.

İlçe sakinleri ve tarihseverler tarafından memnuniyetle karşılanan çalışamlarda Midyat’ın tarihi siluetinin korunması ve turizm potansiyelinin artması hedeflendi.

Midyat Belediyesi, tarihi dokuyu koruma ve yaşatma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de duyurdu.