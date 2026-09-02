Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaz dönemi boyunca çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursunun son etabı da tamamlanırken, çocuklara katılım belgelerini takdim ederek mutluluklarına ortak olan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 'Seneye görüşmek üzere çocuklar' dedi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde çocukların yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirmesi amacıyla düzenlenen yüzme kursunun 3. ve son etabı da başarıyla tamamlandı. Buharkent Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurs kapsamında çocuklar, yaz boyunca yüzme öğrenme ve geliştirme fırsatı buldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kursun son etabının tamamlanmasının ardından çocuklarla bir araya gelerek katılım belgelerini takdim etti. Çocukların mutluluğuna ortak olan Başkan Erol, üç etap boyunca havuzu neşeleriyle dolduran tüm çocukları tebrik etti. Çocukların yaz döneminde sporla iç içe olmalarının önemine dikkat çeken Erol, yüzme kursunun yalnızca yüzme becerilerinin geliştirilmesine değil, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine de katkı sunduğunu belirtti.

Başkan Erol, kursun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan eğitmenlere ve çocuklarını kursa gönderen ailelere teşekkür ederek, çocukların sporla, eğlenceyle ve güzel hatıralarla dolu bir yaz geçirdiğini ifade ederek 'Yaz dönemi boyunca çocuklarımızın hem yüzme öğrenmeleri hem de keyifli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz Yüzme Kursumuzun 3. ve son etabını başarıyla tamamladık. Kursumuza katılan çocuklarımıza katılım belgelerini takdim ederek mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız için sporla, eğlenceyle ve güzel hatıralarla dolu bir yazı geride bıraktık. Seneye yeniden görüşmek üzere çocuklar' dedi.