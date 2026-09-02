Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un antrenmanı öncesinde tesisleri ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

Düzcespor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde kulüp tesislerine gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, takım kaptanı Ersin Aydın ve futbolcularla bir araya geldi. Futbolculara başarı dileklerini ileten Başkan Özlü, Düzcespor'a olan desteğini bir kez daha ortaya koydu. Ziyaretin ardından Kulüp Başkanı Selahattin Kudu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Özlü, kulübün geleceği, vizyonu ve hedefleri hakkında istişarelerde bulundu.

Düzcespor'un 3. Lig'de başarılı bir sezon geçirmesi ve hedeflerine ulaşması için yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, kulübün geleceğine yönelik projeler ve hedefler ele alındı. Düzcespor yönetimi, nazik ziyareti ve takıma verdiği destek nedeniyle Başkan Faruk Özlü'ye teşekkür etti.