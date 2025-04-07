Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle Adana, Mersin ve Hatay gibi önemli üretim bölgelerinde yaşanan don olaylarının limon rekoltesi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı. Bu gelişmeler ışığında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, iç piyasada limon arzının istikrarının korunması ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi amacıyla ihracata geçici kısıtlama getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve gıda ürünlerinde arz ve talep dengesi ile fiyat gelişmeleri, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle izlenmektedir. Bu kapsamda, yerli üreticimizin korunması, tüketiciye makul fiyatlarla ulaşımın sağlanması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi için dış ticaret politikası araçları devreye alınabilmektedir. Son dönemde yaşanan olumsuz hava koşullarının etkisiyle, limon arzında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi adına, 8 Nisan 2025 itibarıyla limon ihracatının geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştır."

Bakanlık, piyasa koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin de devreye alınacağını duyurdu. Ayrıca, gıda arzı ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmaların ilgili kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde sürdürüleceği ifade edildi.

Bu kararın, hem üretici hem de tüketici açısından dengeli bir piyasa yapısının korunması ve gıdaya erişimde sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.