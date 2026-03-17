Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 15 Kasım 2025’te başlayan mücadelenin hava şartlarına bağlı olarak 15 Nisan’a kadar süreceğini, gerekirse bu sürenin uzatılabileceğini belirtti. Çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan ekipman ve ilaçlarla yürütüldüğünü ifade eden Ay, en önemli unsurun tüm kışlak alanlarının eksiksiz şekilde ilaçlanması olduğunu vurguladı.

2023-2024 sezonundan bu yana toplam 570 bin kışlakta ilaçlama yapıldığını aktaran Ay, bu yıl için belirlenen 330 bin hedefin büyük bölümüne ulaşıldığını söyledi.

Kahverengi kokarcanın istilacı bir tür olduğuna dikkat çeken Ay, tek seferde yaklaşık 200 yumurta bırakabilen bu zararlının hızla çoğaldığını ifade etti. Mücadelenin kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayan Ay, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde memleketlerine dönecek üreticilerin de çalışmalara katılmasının önemine işaret etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise son yıllarda bölgede yoğun bir kahverengi kokarca istilası yaşandığını belirtti. 2024 yılında zararlı nedeniyle fındıkta ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatan Soydan, yürütülen kışlak mücadelesi sayesinde üreticilerin ürünlerini yeniden satabilir hale geldiğini söyledi.