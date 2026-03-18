Fiyatlardaki değişimi değerlendiren fındık tüccarı Ahmet Ergün, Ramazan ayının etkisiyle piyasada yukarı yönlü hareket yaşandığını ancak bayram yaklaşırken bu yükselişin yerini düşüşe bıraktığını ifade etti. Ergün, fiyatların yaklaşık 20 lira gerilediğini belirterek, kısa vadede önemli bir artış beklemediklerini söyledi.

Yeni sezon beklentilerine de değinen Ergün, üretim açısından mevsim koşullarının şu ana kadar olumlu ilerlediğini kaydetti. Şubat ayında yapılan karanfil sayımlarının da verim açısından umut verdiğini belirten Ergün, ciddi bir zirai don yaşanmaması durumunda fiyatların 240 lira seviyelerinde dengelenebileceğini dile getirdi.

Bölgede fındık piyasasının önümüzdeki süreçte hava koşulları ve rekolteye bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.