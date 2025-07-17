Katılım oranı yüksek, başarı rekor kırdı

15 Haziran 2025’te iki oturum halinde gerçekleştirilen sınava 963 bin 142 öğrenci katıldı. Katılım oranı ise yüzde 95,27 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşti. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı LGS 2025 İstatistik Raporu'na göre, geçtiğimiz yıla kıyasla tam puan alan öğrenci sayısında yüzde 74’lük artış yaşandı. Geçen yıl mahkeme kararı sonrası tam puan alan öğrenci sayısı 413’e revize edilmişti.

İstanbul zirvede: 163 birinci

Bu yılın LGS birincileri, Türkiye'nin dört bir yanındaki 66 ildeki 544 farklı okuldan çıktı. İstanbul, 163 öğrenciyle birincilikte yine açık ara önde yer aldı. Onu sırasıyla Ankara (56), İzmir (49), Antalya (36), Konya (29) ve Adana (26) takip etti.

Dikkat çeken bir diğer detay ise 500 tam puan alan 63 öğrencinin imam hatip ortaokullarından olması.

İllere göre birinci sayıları şöyle sıralandı: