Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, yeni seneye yönetim seviyesinde üst düzey atamalarla giriyor. Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Süleyman Karakaya’nın emekliliğe ayrılmasıyla, Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir atanırken; İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna İnsan Kaynakları Grup Müdürü Semih Sel, yeni kurulan Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar atandı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan atamalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bankamızda uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden Ahmet Süleyman Karakaya'ya teşekkür ediyor, emeklilik döneminde sağlık ve mutluluk diliyoruz. Yeni kurulan, dijital dönüşüm alanındaki güçlü vizyonumuzu daha da ileriye taşıyacak Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığının, teknolojiyi insan odaklı hizmet anlayışıyla buluşturarak bankamızın geleceğine değer katacağına inanıyorum. Tüm atamaların hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki dönemin başarılarla devam etmesini temenni ediyorum."

Dr. Ruşen Ahmet Albayrak – Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ruşen Ahmet Albayrak, 1993 yılında University of North Carolina State University’de (ABD) Organizasyonel Liderlik ve İşletme üzerine yüksek lisans derecesi, 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde teknoloji yönetimi üzerine yaptığı çalışmalarla da Doktor ünvanını almıştır. Katılım Bankacılığı sektörüne 30 yıl önce dâhil olan Albayrak, 2005’ten itibaren Kuveyt Türk’te Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Ekim 2012’ye kadar Bankacılık Servis Grubu’nu yönetmiş, aynı tarih itibarıyla Hazine, Yatırım ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, 1 Ocak 2025 itibariyle Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlayacaktır.

Aslan Demir – Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Aslan Demir, yüksek lisansını İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde “Critical Elements of Strategy Implementation in Banking Sector - Bankacılık Sektöründe Strateji İcrasının Kritik Unsurları” konulu tezi ile tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Kuveyt Türk Hazine Müdürlüğü’nde başlayan Aslan Demir, altı yıl süre ile Hazine Müdürlüğü’nde görev almış ve 2001-2004 tarihleri arasında Proje Yönetimi ve Kalite Müdürlüğü’nde kariyerine devam etmiştir. 2005 yılında Proje Yönetimi ve Kalite Müdürü olarak atanmış ve 2007 yılındaki yeni yapılanma ile birlikte Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. Ekim 2012 itibarıyla Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Aslan Demir, 1 Ocak 2025 itibariyle Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başlayacaktır.

Semih Sel - İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Semih Sel, iş hayatına 2000 yılında Kuveyt Türk’te Kalite Geliştirme Uzmanı olarak başladı. 2004-2009 arasında insan kaynaklarında, işe alım, ücret, kariyer ve performans yönetimi alanlarında farklı roller üstlenen Sel, 2009 yılında İnsan Kaynakları Müdürü oldu. 2012 yılına kadar İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevini sürdüren Semih Sel, bu tarihten sonra İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak atanarak bankacılık sektöründe esnek yan hakların ilk kez uygulanması ve Kuveyt Türk Bankacılık Akademisi kuruluşu gibi birçok ödüllü projeye liderlik yapmıştır. Semih Sel, 1 Ocak 2025 itibarıyla Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlayacaktır.

Dr. Okan Acar - Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Dr. Okan Acar, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde yönetim ve organizasyon, doktorasını ise aynı üniversitede finans üzerine yapmıştır. Kariyerine 2000 yılında Pamukbank’ta Ticari Krediler Tahsis Birimi’nde başlayan Acar, 2004 yılında Kredi Ürün Geliştirme Uzmanı ünvanıyla Kuveyt Türk bünyesine katılmıştır. Bir dönem Bahreyn’de Shamil Bank of Bahrain’de Ürün Geliştirme Müdürlüğü yapan Acar, Kuveyt Türk’e 2008 yılında geri döndükten sonra Bireysel ve İşletme Ürün Geliştirme Müdürü, Bireysel ve İşletme Pazarlama Müdürü ve Dijital Pazarlama Müdürü görevlerini sürdürmüştür. 2016 yılından itibaren sırasıyla, Özel Bankacılık Grup Müdürü ve Dijital Dönüşüm Grup Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Dr. Okan Acar’ın yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. Son olarak Dijital Bankacılık Grup Müdürü olarak görev yapan Dr. Okan Acar, 1 Ocak 2025 itibarıyla Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayacaktır.