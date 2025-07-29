Son dönemde dijital varlık alanındaki iddialı hamleleriyle öne çıkan Sharplink Gaming, pazartesi günü 295 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı. Böylece şirketin Ether portföyü 438.017 ETH’ye ulaşarak yaklaşık 1.7 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişti. Sharplink, geçen hafta da Galaxy Digital’a 145 milyon dolarlık USDC transfer etmiş, ayrıca BlackRock’un eski dijital varlık yöneticisi Joseph Chalom’u kadrosuna katmıştı. Şirket, bu adımlarla Ethereum yatırımında Bitmine ile rekabetini artırıyor.

Öte yandan Japonya merkezli Metaplanet, geleneksel pazartesi Bitcoin alımlarına devam etti. 92 milyon dolar tutarında 780 BTC satın alan şirket, toplam Bitcoin varlığını 17.132 adede yükseltti. Eldeki Bitcoinlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşırken, Metaplanet’in ortalama alım fiyatı 101 bin dolar civarında seyrediyor. 2023 Nisan’ından bu yana süren yatırımlarıyla Metaplanet, 2027 sonuna kadar Bitcoin’in toplam arzının %1’i olan 210 bin adede ulaşmayı hedefliyor.

Haber hazırlanırken Bitcoin 119.000 dolar, Ethereum ise 3.900 doların üzerinde işlem görüyordu. Kurumsal yatırımcıların bu hamleleri, dijital varlık piyasalarının uzun vadeli potansiyeline duyulan güvenin güçlü göstergesi olarak yorumlanıyor.