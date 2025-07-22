Televizyon dünyasından Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep etmesi üzerine yaşanan anlaşmazlık ipleri kopardı.

Anlaşmazlık krize dönüştü

Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın, Özçivit’in yüksek ücret talebine olumsuz yanıt verdiği ve tarafların sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı belirtiliyor. Bu gelişme, dizinin 7. sezonu öncesinde Kuruluş Osman cephesinde önemli bir kırılma yaşandığına işaret ediyor. Özçivit’in yeni sezonda yer almayacağı kulislerde yüksek sesle konuşulurken, bu ayrılığın senaryoda köklü değişikliklere neden olacağı öğrenildi.

Senaryoda zaman atlaması: Orhan Bey dönemi başlıyor

Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla birlikte hikâyede zaman atlaması yaşanacağı ve Osman Bey’in yaşlılık dönemine geçileceği belirtiliyor. Yeni dönemde, dizinin odak noktası Osman Bey’in oğlu Şehzade Orhan olacak. Daha önce Emre Bey’in canlandırdığı Orhan karakterinin, yeni sezonda yetişkin ve lider bir figür olarak izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Yeni Osman ve Orhan kim olacak?

Yapım ekibinin şu sıralar hem Osman Bey’in yaşlı halini canlandıracak hem de Orhan karakterine hayat verecek yeni isimler üzerinde titizlikle çalıştığı öğrenildi. Diziye katılacak yeni oyuncuların, Kuruluş Osman’ın temposunu ve dönem atmosferini baştan şekillendirmesi bekleniyor.

Efsane bir dönemin sonu mu?

Burak Özçivit’in 6 sezondur taşıdığı Kuruluş Osman bayrağını devretmesiyle birlikte dizide yeni bir sayfa açılacak. Bu gelişme, dizinin sadık izleyicileri arasında da merak ve endişe yaratırken, yapımın nasıl bir rota çizeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.