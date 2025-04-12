Global Menkul Değerler, ‘2025 Türkiye Strateji Raporu’nu ticaret savaşlarının hızlanması nedeniyle güncelledi.İSTANBUL (İGFA) - Global Menkul Değerler Araştırma Departmanı’nın hazırladığı rapora göre; dezenflasyon sürecinin devamını önceliklendiren mevcut para politikasının çerçevesinde yıl sonunda enflasyonun yüzde 27.5 yerine ticaret savaşlarının etkisiyle yüzde 29.5’e gerileyeceği öngörüldü.

Raporda, “Ticaret savaşlarının ilk aşamasında, ılımlı tarife oranı ve düşen emtia fiyatları sayesinde, yeni dünya düzeninde olumlu ayrışma izlenimi veren Türkiye ekonomisinin, ekonomi politikalarında kararlılığın devamı ve iç siyasi dalgalanmaların kontrol edilebilir boyutta kalması şartıyla, istikrarlı büyüme ve enflasyonu kalıcı olarak indirme imkanına, yeni dünya ortamında daha rahat ulaşabileceğini düşünüyoruz” denildi.