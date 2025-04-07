ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Asya borsalarında %5’e varan kayıplara yol açtı. Çin borsasında düşüş oranı %5’i aşarken, Almanya, Singapur ve Japonya borsalarında kayıplar %7’yi buldu. Güney Kore’de ise kayıplar %5’i geçtiği için devre kesiciler devreye girdi.

Avrupa'da, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %6,4 değer kaybederek 465 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi %7,5 azalışla 19.142 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %4,9 kayıpla 7.658 puanda işlem gördü.

ABD vadeli endeksleri de sert düşüşler gösterdi. Dow Jones Sanayi Endeksi %4,3, S&P 500 %5 ve Nasdaq 100 %5,5 değer kaybetti.

Borsa İstanbul ise, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, %2,80’lik bir düşüşle 9.117,38 puandan haftaya başladı. Türkiye, yaşanan büyük düşüşlerden daha az etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Kripto para piyasalarında da benzer şekilde büyük bir satış baskısı yaşandı ve Bitcoin gibi büyük kripto paralarda sert değer kayıpları görüldü.

Bu gelişmeler, dünya ekonomisindeki belirsizliğin arttığını ve yatırımcıların riskten kaçınmaya yöneldiğini gösteriyor. Piyasaların geleceği, Trump’ın yeni gümrük vergilerinin etkilerinin daha net anlaşılmasına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.