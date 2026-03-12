Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram öncesinde rahat bir şekilde harcama yapabilmesi için ödemelerin öne çekildiğini belirterek, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak” dedi.

SSK emeklileri için ödeme takvimi

Açıklanan programa göre Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında SSK emeklilerinin ödeme günlerine göre ikramiye ve maaş ödemeleri şu şekilde gerçekleştirilecek:

Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 14 Mart 2026

Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar: 15 Mart 2026

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar: 16 Mart 2026

Bayramdan önce hesaplarda olacak

Emeklilerin büyük bölümü, mart ayı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de aynı dönemde alacak. Böylece Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin hesabına ödeme yapılmış olacak.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde artış göstererek 4 bin lira seviyesine yükseltilmişti. Bu yıl bayram ikramiyesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme çalışması yapılmadı.