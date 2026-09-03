Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Alvaro de Oliveira'ya Vanspor ailemize hoş geldin diyor; formamızla başarılarla ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Birlikte nice zaferlere' denildi.