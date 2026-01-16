Köy okulu 2 öğrenci için açık: Öğrenciler karnelerini aldı

360 nüfuslu mahallede yer alan okulda, ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ersan Özel ile dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Miray Güdür eğitim görüyor. Okulun tek öğretmeni Emine Kılıç, haftanın beş günü aynı sınıfta iki farklı kademedeki öğrenciye ders veriyor. Adeta özel okul ortamında eğitim alan öğrenciler, yarıyılı başarıyla tamamlayarak karnelerini aldı.

Karne törenine katılan Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, öğrencilere kitap hediye etti.

“3 Yıl Önce 10 Öğrencimiz Vardı”

Üç yıldır okulda görev yapan öğretmen Emine Kılıç, öğrenci sayısındaki düşüşün nedenlerini şöyle anlattı:

“Göreve başladığımda 10 öğrencimiz vardı. Şu an sadece 2 öğrencimiz kaldı. Bunun temel nedeni köy nüfusunun yaşlanması, doğum oranlarının azalması ve merkeze uzaklık. Buna rağmen eğitim öğretime aynı özveriyle devam ediyoruz.”

Resmi törenleri aksatmadıklarını belirten Kılıç, “Her pazartesi ve cuma İstiklal Marşı’mızı okuyoruz. Bir öğrencimiz bile kalsa bu geleneği sürdüreceğiz” dedi.

Hayalleri Büyük

Birinci sınıf öğrencisi Ersan Özel, okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini belirterek, “Büyüyünce asker olacağım, vatanımı koruyacağım” dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Miray Güdür ise öğretmeniyle kurduğu güçlü bağı şu sözlerle anlattı:

“Okulda iki kişi olsak bile çok mutluyuz. Öğretmenimiz derslerden sonra bizimle etkinlik yapıyor, yemekler hazırlıyor. Onu çok seviyoruz. Büyüyünce hemşire olacağım, hasta insanları iyileştireceğim.”

İki öğrencisiyle eğitim yolculuğunu sürdüren köy okulu, imkânsızlıklar içinde eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.